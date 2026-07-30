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Irati Kantuz Rencontre des savoir-faire et de la musique basque D19 Larrau

mardi 4 août 2026 · D19 · Larrau

Irati Kantuz Rencontre des savoir-faire et de la musique basque D19 Larrau

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
D19
Adresse
Chalets d'Iraty
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
32 32

Larrau

Irati Kantuz Rencontre des savoir-faire et de la musique basque

D19 Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 11:00:00
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

Vous êtes invités à passer une journée conviviale et musicale à Iraty, en Soule.
Irati kantuz est avant tout un moment de rencontre une occasion de partager ce qui fait la vie de cette montagne, avec celles et ceux qui l’habitent comme avec celles et ceux qui viennent la découvrir. Concert avec des artistes d’ici, qui font vivre notre culture à travers la musique. Sur réservation.   .

D19 Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 29 

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English : Irati Kantuz Rencontre des savoir-faire et de la musique basque

L’événement Irati Kantuz Rencontre des savoir-faire et de la musique basque Larrau a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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