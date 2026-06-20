Montpellier

ISRAEL ET MOHAMED

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 32 – 32 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17

Le premier fait du théâtre, des films et des installations d’inspiration documentaire. Le second est un danseur de flamenco virtuose et iconoclaste.

En plaçant côte à côte leurs prénoms, Mohamed El Khatib et Israel Galván tentent un rapprochement entre leurs univers et leurs pratiques artistiques autant que leurs parcours personnels.

Le premier fait du théâtre, des films et des installations d’inspiration documentaire. Le second est un danseur de flamenco virtuose et iconoclaste.

En plaçant côte à côte leurs prénoms, Mohamed El Khatib et Israel Galván tentent un rapprochement entre leurs univers et leurs pratiques artistiques autant que leurs parcours personnels.

Ensemble, ils cherchent un langage commun fondé sur le corps, ses blessures et ses cicatrices. Prenant pour point de départ leur rencontre, le partage de leurs histoires intimes, familiales et professionnelles, ils explorent en duo ce que seraient une archive vivante et une danse documentaire.

Toutes les dates

15/10/2026 20:00

16/10/2026 20:00

17/10/2026 19:00

Durée

01h15 environ .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

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English : ISRAEL ET MOHAMED

The first is involved in theater, film, and documentary-inspired installations. The second is a virtuoso and iconoclastic flamenco dancer.

By placing their first names side by side, Mohamed El Khatib and Israel Galván seek to draw parallels between their artistic worlds and practices as well as their personal journeys.

L’événement ISRAEL ET MOHAMED Montpellier a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT MONTPELLIER