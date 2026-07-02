Israel Galván, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
samedi 7 novembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Israel Galván Samedi 7 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00
Danse
Dernière création du maître du flamenco, Bolero de Blanco y Negro part du noir et blanc des touches du clavier pour dessiner un itinéraire à deux pianos vers ce qui fait l’essentiel du Boléro de Maurice Ravel : une rythmique implacable et obsédante. Le flamenco d’avant-garde de Galvàn lui rend hommage et le fait dialoguer avec d’autres boléros.
Coproduction XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, Fondazione Teatro Grande di Brescia, Opéra National de Bordeaux
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/692145-bolero-de-blanco-y-negro »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-israel-galvan-84731 »}]
Bolero de Blanco y Negro Danse
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