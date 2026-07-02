Israel Galván, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Israel Galván Samedi 7 novembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T21:30:00+01:00

Danse

Dernière création du maître du flamenco, Bolero de Blanco y Negro part du noir et blanc des touches du clavier pour dessiner un itinéraire à deux pianos vers ce qui fait l’essentiel du Boléro de Maurice Ravel : une rythmique implacable et obsédante. Le flamenco d’avant-garde de Galvàn lui rend hommage et le fait dialoguer avec d’autres boléros.

Coproduction XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, Fondazione Teatro Grande di Brescia, Opéra National de Bordeaux

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/692145-bolero-de-blanco-y-negro »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-israel-galvan-84731 »}]

Bolero de Blanco y Negro Danse