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ISRAEL & MOHAMED Théâtre de l’Archipel Perpignan

mardi 11 mai 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan

ISRAEL & MOHAMED Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Début
mardi 11 mai 2027
Fin
mardi 11 mai 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre de l'Archipel
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
10 10 32 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

ISRAEL & MOHAMED

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 32

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-05-11 20:00:00
fin : 2027-05-11

Date(s) :
2027-05-11 2027-05-12

Au Théâtre de l’Archipel le Grenat Quand le flamenco éclatant d’Israel Galván rencontre le théâtre documentaire de Mohamed El Khatib, le plateau devient un espace de dialogue inattendu. Israel & Mohamed explore l’amitié, l’altérité et le regard de l’autre, avec humour et liberté.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

At the Théâtre de l’Archipel Le Grenat: When Israel Galván’s vibrant flamenco meets Mohamed El Khatib’s documentary theater, the stage becomes a space for unexpected dialogue. Israel & Mohamed explores friendship, otherness, and how we see one another, with humor and freedom.

L’événement ISRAEL & MOHAMED Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME

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