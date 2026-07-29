ISRAEL & MOHAMED Théâtre de l’Archipel Perpignan
mardi 11 mai 2027 · Théâtre de l'Archipel · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
ISRAEL & MOHAMED
Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 32
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2027-05-11 20:00:00
fin : 2027-05-11
Date(s) :
2027-05-11 2027-05-12
Au Théâtre de l’Archipel le Grenat Quand le flamenco éclatant d’Israel Galván rencontre le théâtre documentaire de Mohamed El Khatib, le plateau devient un espace de dialogue inattendu. Israel & Mohamed explore l’amitié, l’altérité et le regard de l’autre, avec humour et liberté.
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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
At the Théâtre de l’Archipel Le Grenat: When Israel Galván’s vibrant flamenco meets Mohamed El Khatib’s documentary theater, the stage becomes a space for unexpected dialogue. Israel & Mohamed explores friendship, otherness, and how we see one another, with humor and freedom.
L’événement ISRAEL & MOHAMED Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME
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