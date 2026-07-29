ISRAEL & MOHAMED Théâtre de l’Archipel Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

ISRAEL & MOHAMED

Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 32

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2027-05-11 20:00:00

fin : 2027-05-11

Date(s) :

2027-05-11 2027-05-12

Au Théâtre de l’Archipel le Grenat Quand le flamenco éclatant d’Israel Galván rencontre le théâtre documentaire de Mohamed El Khatib, le plateau devient un espace de dialogue inattendu. Israel & Mohamed explore l’amitié, l’altérité et le regard de l’autre, avec humour et liberté.

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Théâtre de l’Archipel Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

At the Théâtre de l’Archipel Le Grenat: When Israel Galván’s vibrant flamenco meets Mohamed El Khatib’s documentary theater, the stage becomes a space for unexpected dialogue. Israel & Mohamed explores friendship, otherness, and how we see one another, with humor and freedom.

L’événement ISRAEL & MOHAMED Perpignan a été mis à jour le 2026-07-24 par PERPIGNAN TOURISME