Israel & Mohamed, TnBA, grande salle Vitez, Bordeaux
mardi 24 novembre 2026 · TnBA, grande salle Vitez · Bordeaux
Informations pratiques
Israel & Mohamed 24 – 28 novembre TnBA, grande salle Vitez Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-24T19:30:00+01:00 – 2026-11-24T20:30:00+01:00
Fin : 2026-11-28T18:00:00+01:00 – 2026-11-28T19:00:00+01:00
Danse
Israel & Mohamed est né d’une pratique commune du football pour entamer un dialogue autour d’un sujet plus intime : le rapport au père et le choix de l’indépendance. Israel Galván qui a souvent occupé la scène seul se confie : « Sans Mohamed, je n’aurais jamaiscréé unepièce sur mon père ».
Coproduction TNBA, Centre dramatique national de Bordeaux, présenté en coréalisation avec l’Opéra National de Bordeaux
TnBA, grande salle Vitez 3 Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/692159-israel-mohamed »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-israel-mohamed-85071 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Danse
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