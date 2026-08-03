UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pau

ISSA DOUMBIA ZENITH DE PAU Pau

jeudi 19 novembre 2026 · ZENITH DE PAU · Pau

ISSA DOUMBIA ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
ZENITH DE PAU
Adresse
Rue Suzanne Bacarisse
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
34 34 34 Tarif réduit

Pau

ISSA DOUMBIA

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19 22:30:00

Date(s) :
2026-11-19

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel.   .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50  billetzenith@pau-evenements.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ISSA DOUMBIA

L’événement ISSA DOUMBIA Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)