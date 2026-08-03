ISSA DOUMBIA ZENITH DE PAU Pau
jeudi 19 novembre 2026 · ZENITH DE PAU · Pau
Informations pratiques
Pau
ISSA DOUMBIA
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 34 – 34 – 34 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19 22:30:00
Date(s) :
2026-11-19
Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel. .
ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr
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English : ISSA DOUMBIA
L’événement ISSA DOUMBIA Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau
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