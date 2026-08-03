ISSA DOUMBIA ZENITH DE PAU Pau

Informations pratiques

Pau

ISSA DOUMBIA

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:30:00

fin : 2026-11-19 22:30:00

Date(s) :

2026-11-19

Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu’aux péripéties les plus folles de sa carrière, Issa Doumbia se livre sur ses succès, ses peines et ses amours pour la première fois dans ce ciné-spectacle qui transcende les frontières du one-man-show traditionnel. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ISSA DOUMBIA

L’événement ISSA DOUMBIA Pau a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Pau