ITEM Théâtre du Radeau La Fonderie Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

ITEM Théâtre du Radeau

La Fonderie 2 rue de La Fonderie Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-12 20:30:00

Date(s) :

2026-10-10 2026-10-12 2026-10-16 2026-10-17

Avant-dernière création de François Tanguy en son hommage et en partage d’une œuvre de quarante années

A l’image de Walser, compagnon de route d’Item, pour qui la promenade était un art de vivre, ce théâtre d’artisan, poétique, cocasse, cueille et compose, s’ébouriffe en bouquet sauvage, fend l’espace en saxifrage. .

La Fonderie 2 rue de La Fonderie Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

François Tanguy’s second-to-last creation, in his honor and as a celebration of his forty-year body of work

L’événement ITEM Théâtre du Radeau Le Mans a été mis à jour le 2026-07-17 par CDT72