13 Abri de Bec de l’Aigle (été) Courchevel Savoie

13 Abri de Bec de l’Aigle (été) 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ambiance forêt méditerranéenne pour cet itinéraire qui vous mène vers cet abri en pierres.

A ne pas faire quand il fait trop chaud ou par risque de fortes précipitations. Feux strictement interdits.

+33 4 79 08 00 29

English : Abri de Bec de l’Aigle

There is a Mediterranean forest feel to this route, which takes you to a stone shelter.

Do not attempt in hot weather or when heavy rain is forecast. Fires are strictly prohibited.

Deutsch : Abri de Bec de l’Aigle

Mediterrane Waldatmosphäre auf dieser Route, die Sie zu diesem Steinunterstand führt.

Nicht an heißen Tagen oder bei Gefahr von starken Regenfällen begehen. Feuer ist strengstens verboten.

Italiano :

Atmosfera da bosco mediterraneo per questo percorso che porta a questo rifugio in pietra.

Da non fare quando fa troppo caldo o quando c’è il rischio di forti piogge. Fuochi severamente vietati.

Español : Abri de Bec de l’Aigle

Ambiente de bosque mediterráneo para esta ruta que te lleva hasta este refugio de piedra.

No realizar cuando haga demasiado calor o haya riesgo de fuertes lluvias. Incendios estrictamente prohibidos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme