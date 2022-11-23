50 balades à vélo à Moulins et ses environs Moulins Allier

50 balades à vélo à Moulins et ses environs Moulins Allier vendredi 1 août 2025.

50 balades à vélo à Moulins et ses environs

50 balades à vélo à Moulins et ses environs 11 rue François Péron 03000 Moulins Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

De 3 à 33 km, nos balades sont adaptées à tous et à tous les vélos (traditionnels, à assistance électriques, VTT, …).

Téléchargez gratuitement l’appli Loopi et choisissez parmi nos 50 boucles cyclo !

https://velo.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English :

From 3 to 33 km, our rides are adapted to all and to all bikes (traditional, electrically assisted, mountain bikes, …).

Download the Loopi app for free and choose from our 50 cycling routes!

Deutsch :

Unsere Radtouren von 3 bis 33 km sind für alle geeignet und für alle Fahrräder (traditionelle Fahrräder, Fahrräder mit Elektrounterstützung, Mountainbikes, …).

Laden Sie die kostenlose Loopi-App herunter und wählen Sie unter unseren 50 Radtouren!

Italiano :

Da 3 a 33 km, le nostre passeggiate sono adatte a tutti e a tutte le biciclette (tradizionali, elettriche assistite, mountain bike, ecc.).

Scaricate gratuitamente l’app Loopi e scegliete tra i nostri 50 percorsi ciclistici!

Español :

De 3 a 33 km, nuestros paseos son aptos para todos y para todas las bicicletas (tradicionales, con asistencia eléctrica, de montaña, etc.).

Descargue la aplicación Loopi de forma gratuita y elija entre nuestras 50 rutas ciclistas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-11-23 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme