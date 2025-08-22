À la découverte de Buzancy Buzancy Ardennes
08240 Buzancy Ardennes Grand Est
Durée : Distance : 5000.0
Départ du parking de la supérette, rue Dom-Mabillon Le long du circuit, jalonné de pochoirs au sol marqués de l’un des emblèmes de Buzancy, 10 stations d’informations permettent de comprendre l’histoire et le patrimoine local. Ce charmant village est notamment marqué par les vestiges et l’architecture de deux châteaux aux propriétaires éminents Les communs de l’ancien château du marquis Augeard, financier de la reine Marie-Antoinette, et dont la propriété était surnommée au XVIIIe le Versailles ardennais Le château du général Alfred Chanzy (né à Nouart en 1823 et enterré à Buzancy) Autres lieux remarquables et curiosités sur ce parcours l’église Saint-Germain, le mausolée Chanzy, la légende du Mahomet, la maison de l’Octroi, les lions de Coysevox… Variante au départ du camping de La Samaritaine, incluant le tour du plan d’eau 3,5 km (environ 1h15)
English :
Departure from the supermarket parking lot, rue Dom-Mabillon Along the circuit, marked by stencils on the ground with one of Buzancy?s emblems, 10 information stations provide an insight into local history and heritage. This charming village is notably marked by the remains and architecture of two châteaux owned by eminent people: The outbuildings of the former château of the Marquis Augeard, Queen Marie-Antoinette’s financier, whose property was nicknamed the Versailles of the Ardennes in the 18th century The château of General Alfred Chanzy (born in Nouart in 1823 and buried in Buzancy) Other places of interest on this route include the Saint-Germain church, the Chanzy mausoleum, the Mahomet legend, the Maison de l’Octroi, Coysevox’s lions… Variant starting from La Samaritaine campsite, including tour of the lake: 3.5 km (approx. 1h15)
Deutsch :
Start vom Parkplatz des Supermarkts, rue Dom-Mabillon Entlang des Rundwegs, der mit Bodenschablonen markiert ist, die eines der Wahrzeichen von Buzancy tragen, gibt es 10 Informationsstationen, an denen man die Geschichte und das lokale Kulturerbe verstehen kann. Dieses charmante Dorf ist vor allem durch die Überreste und die Architektur zweier Schlösser mit prominenten Besitzern geprägt: Das Schloss des Generals Alfred Chanzy (1823 in Nouart geboren und in Buzancy begraben) Andere bemerkenswerte Orte und Sehenswürdigkeiten auf dieser Strecke: die Kirche Saint-Germain, das Mausoleum Chanzy, die Legende des Mohammed, das Haus des Octroi, die Löwen von Coysevox… Variante ab dem Campingplatz La Samaritaine, einschließlich der Umrundung des Plan d’eau: 3,5 km (ca. 1h15)
Italiano :
Partenza dal parcheggio del supermercato, rue Dom-Mabillon Lungo il percorso, segnalato da stencil sul terreno che riportano uno degli emblemi di Buzancy, sono presenti 10 stazioni informative che aiutano a comprendere la storia e il patrimonio locale. Questo incantevole villaggio è caratterizzato dai resti e dall’architettura di due castelli appartenuti ad eminenti proprietari: Le pertinenze dell’antico castello del marchese Augeard, finanziatore della regina Maria Antonietta, la cui proprietà fu soprannominata la Versailles delle Ardenne nel XVIII secolo Il castello del generale Alfred Chanzy (nato a Nouart nel 1823 e sepolto a Buzancy) Altri luoghi d’interesse su questo percorso: la chiesa di Saint-Germain, il mausoleo di Chanzy, la leggenda di Maometto, la Maison de l’Octroi, i leoni di Coysevox… Variante con partenza dal campeggio La Samaritaine, incluso il giro del lago: 3,5 km (ca. 1h15)
Español :
Salida del aparcamiento del supermercado, rue Dom-Mabillon A lo largo del recorrido, marcado por plantillas en el suelo con uno de los emblemas de Buzancy, hay 10 puestos de información que le ayudarán a comprender la historia y el patrimonio locales. Este encantador pueblo está marcado especialmente por los vestigios y la arquitectura de dos castillos que pertenecieron a eminentes propietarios: Las dependencias del antiguo castillo del marqués Augeard, financiero de la reina María Antonieta, cuya propiedad fue apodada el Versalles de las Ardenas en el siglo XVIII El castillo del general Alfred Chanzy (nacido en Nouart en 1823 y enterrado en Buzancy) Otros lugares de interés de esta ruta: la iglesia de Saint-Germain, el mausoleo de Chanzy, la leyenda del Mahoma, la Maison de l’Octroi, los leones de Coysevox… Variante con salida del camping La Samaritaine, incluida la vuelta al lago: 3,5 km (aprox. 1h15)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-29 par Ardennes Tourisme