Sentier du château de Landreville Buzancy Ardennes

Sentier du château de Landreville

Sentier du château de Landreville Hameau de Sivry-lès-Buzancy 08240 Buzancy Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Au départ de Sivry-les-Buzancy, le sentier serpente à travers champs et villages, en passant par Bayonville et Imécourt, offrant de belles échappées sur la campagne environnante. Point d’orgue du parcours, le château de Landreville se dévoile au fil de la marche, apportant une touche patrimoniale à cette randonnée accessible et ressourçante. Suivre le balisage pédestre n°24 Entre octobre et février, se renseigner sur les dates de chasse avant de partir.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/1113636-sentier-du-chateau-de-landreville

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English :

Departing from Sivry-les-Buzancy, the trail winds through fields and villages, passing through Bayonville and Imécourt, offering beautiful views of the surrounding countryside. The highlight of the trail is the Château de Landreville, which is revealed along the way, adding a touch of heritage to this accessible and rejuvenating hike. From October to February, check hunting dates before setting off.

Deutsch :

Von Sivry-les-Buzancy aus schlängelt sich der Weg durch Felder und Dörfer, vorbei an Bayonville und Imécourt, und bietet schöne Ausblicke auf die umliegende Landschaft. Das Schloss von Landreville ist der Höhepunkt der Wanderung und verleiht dieser zugänglichen und erholsamen Wanderung einen Hauch von Kulturerbe. Folgen Sie der Wandermarkierung Nr. 24 Zwischen Oktober und Februar, erkundigen Sie sich vor der Wanderung nach den Jagdzeiten.

Italiano :

Partendo da Sivry-les-Buzancy, il sentiero si snoda tra campi e villaggi, passando per Bayonville e Imécourt, offrendo splendide viste sulla campagna circostante. Il punto culminante della passeggiata è il Castello di Landreville, che aggiunge un tocco di patrimonio a questa passeggiata accessibile e rigenerante. Seguire il segnavia n. 24 Tra ottobre e febbraio, verificare le date di caccia prima di partire.

Español :

Partiendo de Sivry-les-Buzancy, el sendero serpentea a través de campos y pueblos, pasando por Bayonville e Imécourt, ofreciendo hermosas vistas de la campiña circundante. El punto culminante del recorrido es el castillo de Landreville, que aporta un toque patrimonial a este paseo accesible y rejuvenecedor. Siga la señalización del sendero nº 24 Entre octubre y febrero, compruebe las fechas de caza antes de salir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-24 par Ardennes Tourisme