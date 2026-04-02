Odyssée VTT autour de Buzancy Buzancy Ardennes

Odyssée VTT autour de Buzancy

Odyssée VTT autour de Buzancy (à l’entrée du camping la Samaritaine) 08240 Buzancy Ardennes Grand Est

Durée : Distance : 46000.0 Tarif :

Cette odyssée VTT emprunte de superbes chemins ruraux offrant de larges panoramas sur la campagne environnante, entre vallons et horizons ouverts. Tout au long du tracé, la randonnée est une invitation à la découverte du patrimoine local, avec la chapelle de Masmes, les communs du château Augeard, ou encore de beaux villages typiques comme Autruche, Fossé et Saint-Pierremont, identifiables à leurs nombreuses et élégantes maisons en pierre jaune . Les départs sont possibles depuis Buzancy (camping de la Samaritaine ou Proxy) ou Autruche, pour une immersion complète entre nature, sport et histoire. Suivre le balisage vélo n°26 Entre octobre et février, se renseigner sur les dates de chasse avant de partir

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/1114286-odyssee-vtt-autour-de-buzancy

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English :

This mountain bike odyssey takes in superb rural trails offering wide panoramic views of the surrounding countryside, between valleys and open horizons. All along the way, the trail is an invitation to discover the local heritage, with the Masmes chapel, the outbuildings of Château Augeard, and typical villages such as Autruche, Fossé and Saint-Pierremont, identifiable by their many elegant yellow stone houses. Departures are possible from Buzancy (camping de la Samaritaine or Proxy) or Autruche, for a complete immersion in nature, sport and history. Follow bike route no. 26 Between October and February, check hunting dates before setting off

Deutsch :

Diese Mountainbike-Odyssee führt über wunderschöne ländliche Wege mit weiten Ausblicken auf die umliegende Landschaft, zwischen Tälern und offenen Horizonten. Entlang der Strecke lädt die Wanderung zur Entdeckung des lokalen Kulturerbes ein, mit der Kapelle von Masmes, dem Schloss Augeard oder den schönen typischen Dörfern wie Autruche, Fossé und Saint-Pierremont, die an ihren zahlreichen eleganten Häusern aus gelbem Stein zu erkennen sind. Abfahrten sind von Buzancy (Camping de la Samaritaine oder Proxy) oder Autruche aus möglich, um vollständig in die Natur, den Sport und die Geschichte einzutauchen. Folgen Sie der Fahrradmarkierung Nr. 26 Zwischen Oktober und Februar: Erkundigen Sie sich vor Ihrer Abreise nach den Jagdzeiten

Italiano :

Questa odissea in mountain bike si snoda su superbi sentieri di campagna che offrono ampi panorami sulla campagna circostante, tra valli e orizzonti aperti. Lungo il percorso, l’itinerario invita a scoprire il patrimonio locale, con la cappella di Masmes, gli annessi del castello Augeard e i bei villaggi tipici come Autruche, Fossé e Saint-Pierremont, riconoscibili per le numerose ed eleganti case in pietra gialla. Le partenze sono possibili da Buzancy (campeggio Samaritaine o Proxy) o da Autruche, per un’immersione completa nella natura, nello sport e nella storia. Seguire il percorso ciclabile n. 26 Tra ottobre e febbraio, verificare le date di caccia prima di partire

Español :

Esta odisea en bicicleta de montaña recorre magníficos caminos rurales que ofrecen vistas panorámicas de los alrededores, entre valles y horizontes abiertos. A lo largo del recorrido, la ruta invita a descubrir el patrimonio local, con la capilla de Masmes, las dependencias del castillo Augeard y bellos pueblos típicos como Autruche, Fossé y Saint-Pierremont, identificables por sus numerosas y elegantes casas de piedra amarilla. Las salidas son posibles desde Buzancy (camping Samaritaine o Proxy) o Autruche, para una inmersión total en la naturaleza, el deporte y la historia. Siga la ruta ciclista nº 26 Entre octubre y febrero, compruebe las fechas de caza antes de salir

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-25 par Ardennes Tourisme