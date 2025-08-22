A la Découverte des Truffes Lalbenque Lot

A la Découverte des Truffes

A la Découverte des Truffes 46230 Lalbenque Lot Occitanie

Durée : 210 Distance : 32000.0 Tarif :

Ce circuit, qui sillonne les chemins au milieu des truffières et entre les murets de pierres sèches, ne présente pas de difficulté technique particulière

English :

This circuit, which winds its way through truffle fields and between low drystone walls, presents no particular technical difficulties

Deutsch :

Dieser Rundweg führt über Wege inmitten von Trüffelfeldern und zwischen Trockensteinmauern und weist keine besonderen technischen Schwierigkeiten auf

Italiano :

Questo percorso, che si snoda tra le tartufaie e tra i bassi muretti a secco, non presenta particolari difficoltà tecniche

Español :

Esta ruta, que serpentea a través de los campos de trufas y entre los muros bajos de piedra seca, no presenta dificultades técnicas particulares

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot