Tour du Lot Tronçon 5 de Lalbenque à Duravel par le Quercy Blanc Lalbenque Lot

Tour du Lot Tronçon 5 de Lalbenque à Duravel par le Quercy Blanc

Tour du Lot Tronçon 5 de Lalbenque à Duravel par le Quercy Blanc 46230 Lalbenque Lot Occitanie

Durée : 360 Distance : 77300.0 Tarif :

Le Quercy Blanc…ainsi nommé parce qu’ici le calcaire devient craie

English :

The Quercy Blanc…so named because here limestone becomes chalk

Deutsch :

Quercy Blanc…so genannt, weil hier der Kalkstein zu Kreide wird

Italiano :

Il Quercy Blanc… così chiamato perché qui il calcare diventa gesso

Español :

El Quercy Blanc… llamado así porque aquí la caliza se convierte en creta

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-17 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot