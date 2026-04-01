Lalbenque

Ciné-Lot A normal family

Lalbenque Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 16:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Synopsis

Deux frères, un avocat matérialiste et un chirurgien idéaliste, se retrouvent régulièrement avec leurs épouses pour dîner dans un restaurant chic de Séoul

Synopsis

Deux frères, un avocat matérialiste et un chirurgien idéaliste, se retrouvent régulièrement avec leurs épouses pour dîner dans un restaurant chic de Séoul. Lorsqu’une affaire criminelle qui les implique explose sur la scène médiatique, leur sens de la morale va être mis à l’épreuve.

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Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis:

Two brothers, a materialistic lawyer and an idealistic surgeon, regularly get together with their wives for dinner at a chic Seoul restaurant

L’événement Ciné-Lot A normal family Lalbenque a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot