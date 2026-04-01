Ciné-Lot A normal family Lalbenque
Ciné-Lot A normal family Lalbenque dimanche 26 avril 2026.
Lalbenque
Ciné-Lot A normal family
Lalbenque Lot
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 16:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Synopsis
Deux frères, un avocat matérialiste et un chirurgien idéaliste, se retrouvent régulièrement avec leurs épouses pour dîner dans un restaurant chic de Séoul
Synopsis
Deux frères, un avocat matérialiste et un chirurgien idéaliste, se retrouvent régulièrement avec leurs épouses pour dîner dans un restaurant chic de Séoul. Lorsqu’une affaire criminelle qui les implique explose sur la scène médiatique, leur sens de la morale va être mis à l’épreuve.
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Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36
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English :
Synopsis:
Two brothers, a materialistic lawyer and an idealistic surgeon, regularly get together with their wives for dinner at a chic Seoul restaurant
L’événement Ciné-Lot A normal family Lalbenque a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot
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