À l’abordage, moussaillon ! Moulins Allier

Grâce à cette jolie piste cyclable, circulez en toute sécurité le long de l’une des dernières grandes rivières sauvages d’Europe, l’Allier

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Welcome aboard, sailors !

Ride safely on a beautiful bike path which follows one of the last great wild rivers of Europe, called the Allier .

Deutsch :

Dank dieses schönen Radwegs fahren Sie sicher an einem der letzten großen wilden Flüsse Europas, dem Allier, entlang

Italiano :

Grazie a questa bellissima pista ciclabile, potrete pedalare in tutta sicurezza lungo uno degli ultimi grandi fiumi selvaggi d’Europa, l’Allier

Español :

Gracias a este hermoso carril bici, podrá recorrer con seguridad uno de los últimos grandes ríos salvajes de Europa, el Allier

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme