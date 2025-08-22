A l’ombre des chênes centenaires Monts Indre-et-Loire

A l’ombre des chênes centenaires A pieds

A l’ombre des chênes centenaires 37260 Monts Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Distance : 4500.0

Le Domaine de Candé fut aménagé vers 1860 par Santiago Drake del Castillo, riche aristocrate anglocubain. La propriété, d’une superficie de 250 hectares, est aujourd’hui classée Espace Naturel Sensible grâce à la richesse de sa faune et de sa flore. Nous vous invitons à faire le tour du propriétaire

English : In the shade of century-old oaks

The Candé estate was set up around 1860 by Santiago Drake del Castillo, a rich Parisian aristocrat. The estate, comprising an area of 250 hectares, is classified as an Espace Naturel Sensible (environmentally fragile area) owing to its rich flora and fauna.

Deutsch : Im Schatten jahrhundertealter Eichen

Die Domaine de Candé wurde um 1860 von Santiago Drake del Castillo, einem reichen Aristokraten aus Anglokuba, angelegt. Das 250 Hektar große Anwesen ist heute dank seiner reichen Flora und Fauna als sensibler Naturraum eingestuft. Wir laden Sie zu einem Rundgang durch das Anwesen ein

Italiano :

Il Domaine de Candé fu creato intorno al 1860 da Santiago Drake del Castillo, un ricco aristocratico anglo-cubano. La tenuta di 250 ettari è oggi classificata come Area Naturale Sensibile grazie alla sua ricca flora e fauna. Vi invitiamo a fare un tour della tenuta

Español : A la sombra de robles centenarios

El Domaine de Candé fue creado hacia 1860 por Santiago Drake del Castillo, un acaudalado aristócrata anglo-cubano. La finca, de 250 hectáreas, está clasificada actualmente como Área Natural Sensible gracias a su rica flora y fauna. Le invitamos a visitar la finca

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire