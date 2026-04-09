Jours de l’Orgue Monts
Jours de l’Orgue Monts samedi 9 mai 2026.
Monts
Jours de l’Orgue
Route du Ripault Monts Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Mise à l’honneur de l’orgue Skinner, unique en Europe Présentation historique et démonstrations musicales !
Mise à l’honneur de l’orgue Skinner, unique en Europe Présentation historique et démonstrations musicales ! .
Route du Ripault Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 03 70 domainecande@departement-touraine.fr
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English :
Spotlight on the Skinner organ, the only one of its kind in Europe: historical presentation and musical demonstrations!
L’événement Jours de l’Orgue Monts a été mis à jour le 2026-04-09 par Conseil Départemental 37
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