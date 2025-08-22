A travers le Rougier Cyclo Saint-Affrique Aveyron
A travers le Rougier Cyclo Saint-Affrique Aveyron vendredi 1 mai 2026.
A travers le Rougier Cyclo
A travers le Rougier Cyclo 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Explorez un petit Colorado au cœur de l’Occitanie le Rougier, paysage de collines lie-de-vin et de canaux, environné par des forêts. Des statues-menhirs, stèles à forme humaine, vous saluent au passage
http://www.roquefort-tourisme.fr/fr +33 5 65 58 56 00
English : Through the Rougier Cycling
Explore a little Colorado in the heart of Occitanie: the Rougier, a landscape of wine-colored hills and canals, surrounded by forests. Statue-menhirs human-shaped steles greet you along the way.
Deutsch :
Erkunden Sie ein kleines Colorado im Herzen Okzitaniens: das Rougier, eine weinrote Hügellandschaft mit Kanälen und Wäldern. Menhir-Statuen, Stelen in Menschengestalt, begrüßen Sie im Vorbeigehen
Italiano :
Esplorate un piccolo Colorado nel cuore dell’Occitania: il Rougier, un paesaggio di colline e canali color vino, circondato da foreste. Statue di menhir, stele in forma umana, vi salutano al vostro passaggio
Español : A través del Rougier Ciclismo
Explora un pequeño Colorado en el corazón de Occitania: el Rougier, un paisaje de colinas color vino y canales, rodeado de bosques. Estatuas-menhires, estelas con forma humana, te saludan a lo largo del recorrido.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron