Aller cyclo Col des Montets Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Aller cyclo Col des Montets

Aller cyclo Col des Montets 74400 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Difficile de gravir ce col sans regarder les sommets de la chaîne du Mont Blanc par-dessus son épaule, l’Aiguille du Tour, le Chardonnet, l’Aiguille Verte, les Aiguilles de Chamonix…

Pente: 3,5%

https://www.chamonix.com/ +33 4 50 53 00 24

English : Cycling route: Col des Montets

It is difficult to cycle this pass without glancing over your shoulder to take in the views of the Aiguille du Tour, the Chardonnet, the Aiguille Verte and the Aiguilles de Chamonix.

Gradient: 3.5%

Deutsch :

Es ist schwierig, diesen Pass zu erklimmen, ohne die Gipfel der Mont-Blanc-Kette über die Schulter zu schauen: die Aiguille du Tour, den Chardonnet, die Aiguille Verte, die Aiguilles de Chamonix..

Steigung: 3,5%

Italiano :

È difficile salire su questo passo senza guardare alle spalle le cime del Monte Bianco, l’Aiguille du Tour, lo Chardonnet, l’Aiguille Verte, le Aiguilles de Chamonix..

Pendenza: 3,5%

Español :

Es difícil subir este puerto sin mirar por encima del hombro las cumbres del Mont Blanc, la Aiguille du Tour, el Chardonnet, la Aiguille Verte, las Aiguilles de Chamonix..

Pendiente: 3,5%

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc source Apidae Tourisme