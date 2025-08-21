Ancy-le-Franc et son château Ancy-le-Franc Yonne

Ancy-le-Franc et son château A pieds Facile

Ancy-le-Franc et son château Place Champs de la Lamé 89160 Ancy-le-Franc Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 9000.0 Tarif :

Une balade à la découverte d’Ancy-le-Franc et de son magnifique château Renaissance, exemple unique en France d’architecture carrée ! Une promenade sur les hauteurs d’Ancy-le-Franc à la redécouverte de son histoire industrielle !

Facile

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/19203-ancy-le-franc-et-son-chateau

English :

A walk to discover Ancy-le-Franc and its magnificent Renaissance château, a unique example of square architecture in France! A walk in the hills above Ancy-le-Franc to rediscover its industrial history!

Deutsch :

Ein Spaziergang zur Entdeckung von Ancy-le-Franc und seinem wunderschönen Renaissance-Schloss, einem in Frankreich einzigartigen Beispiel für quadratische Architektur! Ein Spaziergang auf den Anhöhen von Ancy-le-Franc zur Wiederentdeckung seiner Industriegeschichte!

Italiano :

Una passeggiata alla scoperta di Ancy-le-Franc e del suo magnifico castello rinascimentale, esempio unico di architettura quadrata in Francia! Una passeggiata sulle colline sopra Ancy-le-Franc per riscoprire la sua storia industriale!

Español :

Un paseo para descubrir Ancy-le-Franc y su magnífico castillo renacentista, ejemplo único de arquitectura cuadrada en Francia Un paseo por las colinas de Ancy-le-Franc para redescubrir su historia industrial

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-05 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data