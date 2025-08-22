La Rando du Cartable Ancy-le-Franc Yonne
La Rando du Cartable Ancy-le-Franc Yonne vendredi 1 mai 2026.
La Rando du Cartable A pieds Facile
La Rando du Cartable Grande Rue 89160 Ancy-le-Franc Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 7000.0 Tarif :
Un chemin créé par les élèves de CM1-CM2 de l’école d’Ancy-le-Franc pour faire découvrir leur village et ses environs.
https://www.calameo.com/read/00233422578f5daeda0c6 +33 3 45 02 75 91
English :
A trail created by CM1-CM2 pupils from Ancy-le-Franc school to help them discover their village and the surrounding area.
Deutsch :
Ein Weg, den die Schülerinnen und Schüler der CM1-CM2 der Schule von Ancy-le-Franc angelegt haben, um ihr Dorf und seine Umgebung zu entdecken.
Italiano :
Un percorso creato dagli alunni CM1-CM2 della scuola di Ancy-le-Franc per aiutarli a scoprire il loro villaggio e l’area circostante.
Español :
Recorrido creado por los alumnos de CM1-CM2 de la escuela de Ancy-le-Franc para ayudarles a descubrir su pueblo y los alrededores.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data