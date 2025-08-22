Ascension du Pic du Lizieux Araules Haute-Loire

Ascension du Pic du Lizieux

Ascension du Pic du Lizieux Parking de Chièze 43200 Araules Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Après une courte ascension, découvrez le Pic du Lizieux, issu d’une ancienne coulée de lave volcanique et sa superbe vue à 360° sur les Sucs et le Meygal.

English :

After a short ascent, discover the Pic du Lizieux, the result of an ancient volcanic lava flow and its superb 360° view of the Sucs and the Meygal.

Deutsch :

Nach einem kurzen Aufstieg entdecken Sie den Pic du Lizieux, der aus einem ehemaligen vulkanischen Lavastrom entstanden ist, und seinen herrlichen 360°-Blick auf die Sucs und den Meygal.

Italiano :

Dopo una breve salita, scoprite il Pic du Lizieux, frutto di un’antica colata vulcanica, e la sua superba vista a 360° sulla Sucs e la Meygal.

Español :

Tras un breve ascenso, descubra el Pic du Lizieux, resultado de una antigua colada volcánica, y su magnífica vista de 360° sobre el Sucs y el Meygal.

