Journée Parent Ado Parking de Chièze Araules
Journée Parent Ado Parking de Chièze Araules samedi 2 mai 2026.
Araules
Journée Parent Ado
Parking de Chièze Montée du Lizieux Araules Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 09:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-23
Entretien de sentiers devenus moins praticables.
.
Parking de Chièze Montée du Lizieux Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 64 40 68 rideinyssingeaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Maintenance of trails that have become less passable.
L’événement Journée Parent Ado Araules a été mis à jour le 2026-04-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
À voir aussi à Araules (Haute-Loire)
- De fil en aiguille, tisser des liens Atelier customisation de vêtements et vélos en dentelles Le bourg Araules 29 avril 2026
- Ascension du Pic du Lizieux Araules Haute-Loire 1 mai 2026
- Ascension du Testavoyre Araules Haute-Loire 1 mai 2026
- Lectures sous l’arbre Parking de Chièze, Montbuzat Araules 18 août 2026