Au cœur du Beauvaisis par la vallée du Thérain et la forêt de Hez-Froidmont Clermont Oise

La vallée du Thérain et la forêt de Hez-Froidmont sont les 2 points d’orgue de ce parcours au départ de Clermont. Vous découvrirez une multitude d’étangs et un massif forestier parmi les plus majestueux au nord de Paris ainsi que les grandes plaines à céréales et betteraves de l’ancienne Picardie.

English :

The Thérain valley and the Hez-Froidmont forest are the 2 high points of this route from Clermont. You’ll discover a multitude of ponds and some of the most majestic forests north of Paris, as well as the great grain and beet plains of the old Picardy region.

Deutsch :

Das Tal des Flusses Thérain und der Wald von Hez-Froidmont sind die beiden Höhepunkte dieser Strecke, die in Clermont beginnt. Sie werden eine Vielzahl von Teichen und einen der majestätischsten Wälder nördlich von Paris sowie die großen Getreide- und Rübenebenen der ehemaligen Picardie entdecken.

Italiano :

La valle del Thérain e la foresta di Hez-Froidmont sono i due punti forti di questo itinerario da Clermont. Scoprirete una moltitudine di stagni e alcuni dei boschi più maestosi a nord di Parigi, oltre alle grandi pianure di cereali e barbabietole dell’antica regione della Piccardia.

Español :

El valle de Thérain y el bosque de Hez-Froidmont son los 2 puntos culminantes de esta ruta desde Clermont. Descubrirá multitud de estanques y algunos de los bosques más majestuosos al norte de París, así como las grandes llanuras cerealistas y remolacheras de la antigua región de Picardía.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-14 par SIM Hauts-de-France