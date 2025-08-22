Les vignes de Faÿ Clermont Oise

Les vignes de Faÿ A pieds Facile

Les vignes de Faÿ Intersection Rue de Fay et Chemin des étangs (Etang de Fay) 60600 Clermont Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 7000.0

La balade débute par l’espace naturel de Fay, idéalement situé à proximité du cœur de la ville. Il est composé d’anciennes vignes, de vergers, de jardins familiaux et de zones boisées. L’étang a été aménagé pour la pêche et la promenade tout en conservant son caractère nature au site.

English : Les vignes de Faÿ

The walk begins in the natural area of Fay, ideally located near the heart of the city. It is made up of old vineyards, orchards, allotments and wooded areas. The pond has been laid out for fishing and walking while retaining its natural character to the site.

Deutsch : Les vignes de Faÿ

Der Spaziergang beginnt im Naturgebiet von Fay, das ideal in der Nähe des Stadtkerns gelegen ist. Er besteht aus alten Weinbergen, Obstgärten, Kleingärten und Waldgebieten. Der Teich wurde zum Angeln und Spazierengehen angelegt, wobei der Naturcharakter des Geländes erhalten blieb.

Italiano :

La passeggiata inizia nella riserva naturale di Fay, situata in una posizione ideale vicino al cuore della città. È composto da vecchi vigneti, frutteti, appezzamenti e aree boschive. Lo stagno è stato sviluppato per la pesca e le passeggiate, pur mantenendo il carattere naturale del sito.

Español : Les vignes de Faÿ

El paseo comienza en la reserva natural de Fay, idealmente situada cerca del corazón de la ciudad. Se compone de antiguos viñedos, huertos, huertos y zonas boscosas. El estanque se ha acondicionado para la pesca y el paseo manteniendo el carácter natural del lugar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-04 par SIM Hauts-de-France