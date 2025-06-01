Au fil des bosses Salviac Lot

Au fil des bosses Salviac Lot vendredi 1 août 2025.

Au fil des bosses

Au fil des bosses 46340 Salviac Lot Occitanie

Durée : Distance : 31.5 Tarif :

Belle boucle au départ de Salviac, ce circuit vous emmène vers le nord à la découverte de villages, ruines et patrimoine local.

La première moitié, plutôt roulante, cède la place à un terrain plus vallonné dans la seconde partie. La montée avant Léobard restera sans doute dans les mémoires, tout comme les beaux sentiers forestiers, les paysages variés, les hameaux traversés et le dolmen visible au détour d’un chemin. Un itinéraire complet et plein de charme.

English : Au fil des bosses

A beautiful loop starting from Salviac, this route takes you north to discover villages, ruins and local heritage.

The rolling first half gives way to more undulating terrain in the second part. The ascent before Léobard will no doubt be remembered, as will the beautiful forest trails, the varied landscapes, the hamlets you pass through and the dolmen visible at the bend in the path. A complete and charming itinerary.

Deutsch :

Schöne Schleife ab Salviac. Diese Strecke führt Sie nach Norden, um Dörfer, Ruinen und das lokale Kulturerbe zu entdecken.

Die erste Hälfte ist eher rollend, weicht aber im zweiten Teil einem hügeligeren Gelände. Der Anstieg vor Léobard wird Ihnen sicherlich in Erinnerung bleiben, ebenso wie die schönen Waldwege, die abwechslungsreichen Landschaften, die durchquerten Weiler und der Dolmen, der an einer Wegbiegung zu sehen ist. Eine vollständige und reizvolle Route.

Italiano :

Un bellissimo percorso ad anello che parte da Salviac e vi porta a nord alla scoperta di villaggi, rovine e patrimonio locale.

La prima metà è abbastanza agevole, prima di lasciare il posto a un terreno più ondulato nella seconda metà. La salita prima di Léobard sarà sicuramente ricordata, così come i bei sentieri forestali, i paesaggi variegati, i borghi attraversati e il dolmen che si vede alla curva del sentiero. Un itinerario completo e ricco di fascino.

Español :

Un hermoso bucle que comienza en Salviac, esta ruta le lleva hacia el norte para descubrir pueblos, ruinas y patrimonio local.

La primera mitad es bastante fácil, para dar paso a un terreno más ondulado en la segunda mitad. La subida antes de Léobard será sin duda inolvidable, al igual que los hermosos caminos forestales, los paisajes variados, las aldeas por las que pasará y el dolmen que podrá ver en la curva del camino. Un itinerario completo y lleno de encanto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-08 par Lot Tourisme (ADT du Lot)