Au Fil des Vallées du Lendou et du Tartuguier Lendou-en-Quercy Lot

Au Fil des Vallées du Lendou et du Tartuguier

Au Fil des Vallées du Lendou et du Tartuguier Saint Cyprien 46800 Lendou-en-Quercy Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 17000.0 Tarif :

Un petit échauffement est fortement conseillé sur cet itinéraire qui commence de façon un peu rude

English :

A short warm-up is highly recommended on this itinerary, which gets off to a rough start

Deutsch :

Ein kurzes Aufwärmen ist auf dieser Route, die etwas rau beginnt, sehr empfehlenswert

Italiano :

Un breve riscaldamento è altamente raccomandato su questo percorso, che inizia in modo un po’ brusco

Español :

Se recomienda un breve calentamiento en esta ruta, que tiene un comienzo un poco duro

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-02 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot