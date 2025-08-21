Au Fil des Vallées du Lendou et du Tartuguier Lendou-en-Quercy Lot
Au Fil des Vallées du Lendou et du Tartuguier Lendou-en-Quercy Lot vendredi 1 mai 2026.
Au Fil des Vallées du Lendou et du Tartuguier
Au Fil des Vallées du Lendou et du Tartuguier Saint Cyprien 46800 Lendou-en-Quercy Lot Occitanie
Durée : 90 Distance : 17000.0 Tarif :
Un petit échauffement est fortement conseillé sur cet itinéraire qui commence de façon un peu rude
English :
A short warm-up is highly recommended on this itinerary, which gets off to a rough start
Deutsch :
Ein kurzes Aufwärmen ist auf dieser Route, die etwas rau beginnt, sehr empfehlenswert
Italiano :
Un breve riscaldamento è altamente raccomandato su questo percorso, che inizia in modo un po’ brusco
Español :
Se recomienda un breve calentamiento en esta ruta, que tiene un comienzo un poco duro
Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-03-02 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot