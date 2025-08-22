Circuit de St Jean le Froid et de Marranes Lendou-en-Quercy Lot

Circuit de St Jean le Froid et de Marranes

Circuit de St Jean le Froid et de Marranes Le Bourg 46800 Lendou-en-Quercy Lot Occitanie

Durée : 180 Distance : 11000.0 Tarif :

Des documents anciens l’attestent, Lascabanes est depuis le Moyen Age un village étape où le pèlerin en chemin vers Compostelle trouve l’hospitalité.

Les habitants, soucieux de bien accueillir les marcheurs de passage, prennent grand soin du fleurissement des fenêtres, façades, et trottoirs de rue principale de leur village.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ancient documents attest to the fact that, since the Middle Ages, Lascabanes has been a stopping-off place for pilgrims on their way to Compostela.

Lascabanes? inhabitants, anxious to give a warm welcome to passing pilgrims, take great care to keep the windows, facades and sidewalks of their village?s main street in bloom.

Deutsch :

Wie alte Dokumente belegen, ist Lascabanes seit dem Mittelalter ein Etappendorf, in dem Pilger auf dem Weg nach Santiago de Compostela Gastfreundschaft finden.

Die Einwohner, die darauf bedacht sind, die Wanderer auf der Durchreise willkommen zu heißen, kümmern sich sehr um den Blumenschmuck in den Fenstern, an den Fassaden und auf den Gehwegen der Hauptstraße ihres Dorfes.

Italiano :

Antichi documenti attestano che, fin dal Medioevo, Lascabanes era un luogo di sosta per i pellegrini diretti a Compostela.

Gli abitanti, desiderosi di dare un caloroso benvenuto ai pellegrini di passaggio, si preoccupano di mantenere fiorite le finestre, le facciate e i marciapiedi della via principale del paese.

Español :

Documentos antiguos atestiguan que, desde la Edad Media, Lascabanes ha sido lugar de paso de los peregrinos que se dirigían a Compostela.

Sus habitantes, deseosos de dar una cálida bienvenida a los peregrinos de paso, se esmeran en mantener florecidas las ventanas, fachadas y aceras de la calle principal de su pueblo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot