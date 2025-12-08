Boucle itinérante Sur les pas de Saint-Jacques en Quercy Blanc Lendou-en-Quercy Lot

Boucle itinérante Sur les pas de Saint-Jacques en Quercy Blanc

Durée : 1380 Distance : 102000.0 Tarif :

Une randonnée itinérante en liberté en 5 journées de marche qui vous offrira un contraste entre points de vues, vertes vallées et plateaux rocailleux.

Le Quercy Blanc possède une flore d’une richesse exceptionnelle, lavandes, genêts, coquelicots et orchidées s’étendent à perte de vue, et s’habille à chaque saison de mille couleurs changeantes.

https://www.gite-etape-bleue.com/ +33 5 65 35 34 77

English :

This 5-day free-roaming hike offers a contrast of vistas, green valleys and rocky plateaus.

The Quercy Blanc has an exceptionally rich flora, with lavender, broom, poppies and orchids stretching as far as the eye can see, and is dressed in a thousand changing colors every season.

Deutsch :

Eine Wanderung in Freiheit an 5 Wandertagen, die Ihnen einen Kontrast zwischen Aussichtspunkten, grünen Tälern und felsigen Hochebenen bietet.

Das Quercy Blanc besitzt eine außergewöhnlich reiche Flora, Lavendel, Ginster, Mohn und Orchideen erstrecken sich soweit das Auge reicht und kleiden sich zu jeder Jahreszeit in tausend wechselnde Farben.

Italiano :

Questa escursione in libertà di 5 giorni offre un contrasto di panorami, valli verdi e altipiani rocciosi.

Il Quercy Blanc ha una flora eccezionalmente ricca, con lavanda, ginestra, papaveri e orchidee che si estendono a perdita d’occhio, e si veste di mille colori mutevoli a ogni stagione.

Español :

Este recorrido de 5 días en libertad ofrece un contraste de vistas, valles verdes y mesetas rocosas.

El Quercy Blanco posee una flora excepcionalmente rica, con lavanda, retama, amapolas y orquídeas que se extienden hasta donde alcanza la vista, y se viste de mil colores cambiantes cada estación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-09-12 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot