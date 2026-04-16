Vide-Greniers à Saint-Laurent-Lolmie Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy
Vide-Greniers à Saint-Laurent-Lolmie Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy dimanche 3 mai 2026.
Lendou-en-Quercy
Vide-Greniers à Saint-Laurent-Lolmie
Saint-Laurent-Lolmie D7 Lendou-en-Quercy Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Le club des 3 Clochers Montlauzun/Saint-Laurent-Lolmie organise un vide-greniers sur le parking devant salle des Fêtes Pré d'Armagnac, Départementale 7 (D7)
Le club des 3 Clochers Montlauzun/Saint-Laurent-Lolmie organise un vide-greniers sur le parking devant salle des Fêtes Pré d'Armagnac, Départementale 7 (D7). Buvette, sandwiches, frites et saucisses sur place.
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Saint-Laurent-Lolmie D7 Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 70 85 00 02
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English :
The Club des 3 Clochers Montlauzun/Saint-Laurent-Lolmie is organizing a garage sale on the parking lot in front of the Salle des Fêtes Pré d'Armagnac, Départementale 7 (D7)
L’événement Vide-Greniers à Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot