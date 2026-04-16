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Vide-Greniers à Saint-Laurent-Lolmie Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy

Vide-Greniers à Saint-Laurent-Lolmie Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy

Vide-Greniers à Saint-Laurent-Lolmie Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Saint-Laurent-Lolmie

Adresse : D7

Ville : 46800 Lendou-en-Quercy

Département : Lot

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Lendou-en-Quercy

Vide-Greniers à Saint-Laurent-Lolmie

Saint-Laurent-Lolmie D7 Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :
2026-05-03

Le club des 3 Clochers Montlauzun/Saint-Laurent-Lolmie organise un vide-greniers sur le parking devant salle des Fêtes Pré d'Armagnac, Départementale 7 (D7)

Le club des 3 Clochers Montlauzun/Saint-Laurent-Lolmie organise un vide-greniers sur le parking devant salle des Fêtes Pré d'Armagnac, Départementale 7 (D7). Buvette, sandwiches, frites et saucisses sur place.

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Saint-Laurent-Lolmie D7 Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 70 85 00 02 

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English :

The Club des 3 Clochers Montlauzun/Saint-Laurent-Lolmie is organizing a garage sale on the parking lot in front of the Salle des Fêtes Pré d'Armagnac, Départementale 7 (D7)

L’événement Vide-Greniers à Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cahors Vallée du Lot

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