Au fil du ruisseau Marcigny Saône-et-Loire

Au fil du ruisseau En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Au fil du ruisseau Brionnais Découvertes 71110 Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Au départ de Marcigny, cette balade vous emmènera vers l’un des plus beaux villages de France, à Semur-en-Brionnais, vous découvrirez sur place sa Collégiale romane et son Château médiéval (le plus ancien de Bourgogne du Sud).

Difficulté moyenne

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Starting from Marcigny, this walk will take you to one of the most beautiful villages in France, Semur-en-Brionnais. You will discover its Romanesque collegiate church and its medieval castle (the oldest in Southern Burgundy).

Deutsch :

Von Marcigny aus führt Sie diese Wanderung zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs, nach Semur-en-Brionnais. Sie werden vor Ort Folgendes entdecken: seine romanische Stiftskirche und sein mittelalterliches Schloss (das älteste in Südburgund).

Italiano :

Partendo da Marcigny, questa passeggiata vi porterà in uno dei più bei villaggi di Francia, Semur-en-Brionnais, dove scoprirete la sua chiesa collegiata romanica e il suo castello medievale (il più antico della Borgogna meridionale).

Español :

Partiendo de Marcigny, este paseo le llevará a uno de los pueblos más bellos de Francia, Semur-en-Brionnais, donde descubrirá su colegiata románica y su castillo medieval (el más antiguo del sur de Borgoña).

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data