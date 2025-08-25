Au gré de la Thèze Frayssinet-le-Gélat Lot

Au gré de la Thèze Frayssinet-le-Gélat Lot vendredi 1 août 2025.

Au gré de la Thèze

Au gré de la Thèze 46250 Frayssinet-le-Gélat Lot Occitanie

Durée : Distance : 21.0

Au départ du lac de Frayssinet-le-Gélat, ce parcours de 21 km et 400 m de dénivelé positif, accessible vous invite à découvrir la Bouriane en gravel tout en longeant la paisible rivière Thèze.

Il alterne entre petites routes et pistes forestières ombragées, offrant une belle variété de terrains. En chemin, vous traverserez les charmants villages de Pomarède et de Goujounac, avec leurs ruelles calmes et leur authenticité. Une boucle idéale pour une sortie gravel alliant douceur, nature et patrimoine.

English :

Starting from the lake at Frayssinet-le-Gélat, this accessible 21 km route with 400 m of ascent invites you to discover the Bouriane region on gravel while following the peaceful Thèze river.

It alternates between small roads and shady forest tracks, offering a great variety of terrain. Along the way, you’ll pass through the charming villages of Pomarède and Goujounac, with their quiet lanes and authenticity. An ideal loop for a gentle gravel outing combining nature and heritage.

Deutsch :

Vom See von Frayssinet-le-Gélat aus lädt Sie diese 21 km lange und 400 m positive Höhendifferenz aufweisende, zugängliche Strecke dazu ein, die Bouriane im Gravel zu entdecken und dabei am friedlichen Fluss Thèze entlang zu wandern.

Er wechselt zwischen kleinen Straßen und schattigen Waldwegen ab und bietet eine schöne Vielfalt an Terrains. Unterwegs kommen Sie durch die charmanten Dörfer Pomarède und Goujounac mit ihren ruhigen Gassen und ihrer Authentizität. Ein idealer Rundweg für einen Gravel-Ausflug, der Sanftheit, Natur und Kulturerbe miteinander verbindet.

Italiano :

Partendo dal lago di Frayssinet-le-Gélat, questo percorso accessibile di 21 km, con una salita di 400 m, vi invita a scoprire la Bouriane su ghiaia seguendo il tranquillo fiume Thèze.

Si alternano piccole strade e sentieri forestali ombreggiati, offrendo una grande varietà di terreno. Lungo il percorso, si attraversano gli incantevoli villaggi di Pomarède e Goujounac, con le loro stradine tranquille e autentiche. Un anello ideale per una gita dolce su sterrato che unisce natura e patrimonio.

Español :

Partiendo del lago de Frayssinet-le-Gélat, esta accesible ruta de 21 km, con una subida de 400 m, le invita a descubrir la Bouriane sobre grava mientras sigue el tranquilo río Thèze.

Alterna pequeñas carreteras y sombreadas pistas forestales, ofreciendo una gran variedad de terrenos. Por el camino, pasará por los encantadores pueblos de Pomarède y Goujounac, con sus callejuelas tranquilas y auténticas. Un bucle ideal para una excursión suave por la grava que combina naturaleza y patrimonio.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Lot Tourisme (ADT du Lot)