Circuit des Trois Communes Frayssinet-le-Gélat Lot vendredi 1 mai 2026.
Circuit des Trois Communes 46250 Frayssinet-le-Gélat Lot Occitanie
Durée : 300 Distance : 18500.0 Tarif :
Entre Périgord et Quercy, cet itinéraire de village en village vous plonge dans un paysage rural authentique
English :
Between Périgord and Quercy, this village-by-village itinerary plunges you into an authentic rural landscape
Deutsch :
Zwischen Périgord und Quercy tauchen Sie auf dieser Route von Dorf zu Dorf in eine authentische ländliche Landschaft ein
Italiano :
Tra il Périgord e il Quercy, questo itinerario vi porta di villaggio in villaggio, immergendovi in un autentico paesaggio rurale
Español :
Entre Périgord y Quercy, esta ruta le llevará de pueblo en pueblo, sumergiéndole en un auténtico paisaje rural
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-04 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot