Frayssinet-le-Gélat

Randonnée repas

Place de la Mairie Frayssinet-le-Gélat Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:30:00

fin : 2026-05-10 15:00:00

Date(s) :

2026-05-10

L’association "Lou Galoupayre" vous convie à venir participer à une sortie nature dans les bois de Frayssinet-le-Gélat

L’association "Lou Galoupayre" vous convie à venir participer à une sortie nature dans les bois de Frayssinet-le-Gélat. Venez prendre place dans le cortège de marcheurs en pleine forme pour cette superbe journée de randonnée !

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Place de la Mairie Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie +33 6 77 60 82 90 lougaloupayre@gmail.com

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English :

The association "Lou Galoupayre" invites you to take part in a nature outing in the woods of Frayssinet-le-Gélat

L’événement Randonnée repas Frayssinet-le-Gélat a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Gourdon