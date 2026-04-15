Randonnée repas Frayssinet-le-Gélat
Randonnée repas Frayssinet-le-Gélat dimanche 10 mai 2026.
Frayssinet-le-Gélat
Randonnée repas
Place de la Mairie Frayssinet-le-Gélat Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:30:00
fin : 2026-05-10 15:00:00
Date(s) :
2026-05-10
L’association "Lou Galoupayre" vous convie à venir participer à une sortie nature dans les bois de Frayssinet-le-Gélat
L’association "Lou Galoupayre" vous convie à venir participer à une sortie nature dans les bois de Frayssinet-le-Gélat. Venez prendre place dans le cortège de marcheurs en pleine forme pour cette superbe journée de randonnée !
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Place de la Mairie Frayssinet-le-Gélat 46250 Lot Occitanie +33 6 77 60 82 90 lougaloupayre@gmail.com
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English :
The association "Lou Galoupayre" invites you to take part in a nature outing in the woods of Frayssinet-le-Gélat
L’événement Randonnée repas Frayssinet-le-Gélat a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Gourdon
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