Au pays de Ménestreau Ménestreau-en-Villette Loiret

Au pays de Ménestreau Place du 8 mai 45240 Ménestreau-en-Villette Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :
Au départ de Ménestreau, bourg typique avec ses maisons de briques rouges, ce circuit constitue une sérieuse garantie d’authenticité solognote.
English : In the land of Ménestreau
This tour, which leaves from village of Ménestreau with its typical red brick houses, offers you a guaranteed delve into Sologne’s most authentic personality.
Deutsch :
Diese Route beginnt in Ménestreau, einem typischen Marktflecken mit roten Backsteinhäusern, und ist eine ernsthafte Garantie für die Authentizität der Sologna.
Italiano :
Partendo da Ménestreau, un villaggio tipico con le sue case di mattoni rossi, questo tour è una seria garanzia di autenticità della Sologna.
Español :
Partiendo de Ménestreau, un pueblo típico con sus casas de ladrillo rojo, este recorrido es una seria garantía de la autenticidad de Sologne.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-21 par SIT Centre-Val de Loire