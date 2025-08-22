Au pays de Ménestreau Ménestreau-en-Villette Loiret

Au pays de Ménestreau A pieds

Au pays de Ménestreau Place du 8 mai 45240 Ménestreau-en-Villette Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Au départ de Ménestreau, bourg typique avec ses maisons de briques rouges, ce circuit constitue une sérieuse garantie d’authenticité solognote.

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/48179-au-pays-de-menestreau

English : In the land of Ménestreau

This tour, which leaves from village of Ménestreau with its typical red brick houses, offers you a guaranteed delve into Sologne’s most authentic personality.

Deutsch :

Diese Route beginnt in Ménestreau, einem typischen Marktflecken mit roten Backsteinhäusern, und ist eine ernsthafte Garantie für die Authentizität der Sologna.

Italiano :

Partendo da Ménestreau, un villaggio tipico con le sue case di mattoni rossi, questo tour è una seria garanzia di autenticità della Sologna.

Español :

Partiendo de Ménestreau, un pueblo típico con sus casas de ladrillo rojo, este recorrido es una seria garantía de la autenticidad de Sologne.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-21 par SIT Centre-Val de Loire