Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre Vigneronne Ménestreau-en-Villette

Rencontre Vigneronne Ménestreau-en-Villette

Rencontre Vigneronne Ménestreau-en-Villette vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 2905 Route de Marcilly

Ville : 45240 Ménestreau-en-Villette

Département : Loiret

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Ménestreau-en-Villette

Rencontre Vigneronne

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Rencontre Vigneronne Vins & Gastronomie ️
Envie d’un voyage gourmand sans quitter la région ?
Rejoignez-nous pour un véritable tour de France œnologique et gastronomique ! Dégustation de vins de nos régions
Spécialités gourmandes (tarte flambée, munster, gaufres, tartes aux myrtilles…)
Rencontre Vigneronne Vins & Gastronomie ️
Envie d’un voyage gourmand sans quitter la région ?
Rejoignez-nous pour un véritable tour de France œnologique et gastronomique !
Du 24 au 26 avril
Ménestreau-en-Villette Domaine du Ciran Accès libre
✨ Au programme
Dégustation de vins de nos régions
Spécialités gourmandes (tarte flambée, munster, gaufres, tartes aux myrtilles…)
‍ Rencontres avec des vignerons passionnés
Horaires
• Vendredi 15h 20h30 (+ restauration jusqu’à 23h)
• Samedi 10h 20h30 (+ restauration jusqu’à 23h)
• Dimanche 10h 16h
Accès gratuit
Une sortie idéale entre amis, en famille ou entre épicuriens !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.   .

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93  contact@domaineduciran.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rencontre Vigneronne Wines & Gastronomy ??
Fancy a gourmet trip without leaving the region?
Join us for a real ?nological and gastronomic tour of France! Tasting of regional wines
? Gourmet specialities (tarte flambée, munster, waffles, blueberry tarts?)

L’événement Rencontre Vigneronne Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-04-08 par ADRT45

À voir aussi à Ménestreau-en-Villette (Loiret)