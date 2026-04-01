Ménestreau-en-Villette

Rencontre Vigneronne

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26

Rencontre Vigneronne Vins & Gastronomie ️

Envie d’un voyage gourmand sans quitter la région ?

Rejoignez-nous pour un véritable tour de France œnologique et gastronomique ! Dégustation de vins de nos régions

Spécialités gourmandes (tarte flambée, munster, gaufres, tartes aux myrtilles…)

Rencontre Vigneronne Vins & Gastronomie ️

Envie d’un voyage gourmand sans quitter la région ?

Rejoignez-nous pour un véritable tour de France œnologique et gastronomique !

Du 24 au 26 avril

Ménestreau-en-Villette Domaine du Ciran Accès libre

✨ Au programme

Dégustation de vins de nos régions

Spécialités gourmandes (tarte flambée, munster, gaufres, tartes aux myrtilles…)

‍ Rencontres avec des vignerons passionnés

Horaires

• Vendredi 15h 20h30 (+ restauration jusqu’à 23h)

• Samedi 10h 20h30 (+ restauration jusqu’à 23h)

• Dimanche 10h 16h

Accès gratuit

Une sortie idéale entre amis, en famille ou entre épicuriens !

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com

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English :

Rencontre Vigneronne Wines & Gastronomy ??

Fancy a gourmet trip without leaving the region?

Join us for a real ?nological and gastronomic tour of France! Tasting of regional wines

? Gourmet specialities (tarte flambée, munster, waffles, blueberry tarts?)

L’événement Rencontre Vigneronne Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-04-08 par ADRT45