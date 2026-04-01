Rencontre Vigneronne Ménestreau-en-Villette
Rencontre Vigneronne Ménestreau-en-Villette vendredi 24 avril 2026.
Ménestreau-en-Villette
Rencontre Vigneronne
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26
Rencontre Vigneronne Vins & Gastronomie ️
Envie d’un voyage gourmand sans quitter la région ?
Rejoignez-nous pour un véritable tour de France œnologique et gastronomique ! Dégustation de vins de nos régions
Spécialités gourmandes (tarte flambée, munster, gaufres, tartes aux myrtilles…)
Rencontre Vigneronne Vins & Gastronomie ️
Envie d’un voyage gourmand sans quitter la région ?
Rejoignez-nous pour un véritable tour de France œnologique et gastronomique !
Du 24 au 26 avril
Ménestreau-en-Villette Domaine du Ciran Accès libre
✨ Au programme
Dégustation de vins de nos régions
Spécialités gourmandes (tarte flambée, munster, gaufres, tartes aux myrtilles…)
Rencontres avec des vignerons passionnés
Horaires
• Vendredi 15h 20h30 (+ restauration jusqu’à 23h)
• Samedi 10h 20h30 (+ restauration jusqu’à 23h)
• Dimanche 10h 16h
Accès gratuit
Une sortie idéale entre amis, en famille ou entre épicuriens !
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .
2905 Route de Marcilly Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 90 93 contact@domaineduciran.com
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English :
Rencontre Vigneronne Wines & Gastronomy ??
Fancy a gourmet trip without leaving the region?
Join us for a real ?nological and gastronomic tour of France! Tasting of regional wines
? Gourmet specialities (tarte flambée, munster, waffles, blueberry tarts?)
L’événement Rencontre Vigneronne Ménestreau-en-Villette a été mis à jour le 2026-04-08 par ADRT45