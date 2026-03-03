Notre Dame de Paris • Comédie Musicale Ménestreau-en-Villette
La chorale Ménestrellia vous présente une adaptation de la célèbre œuvre de Victor Hugo en comédie musicale. Un spectacle émouvant et grandiose à découvrir en Sologne !
La chorale Ménestrellia vous présente une adaptation de la célèbre œuvre de Victor Hugo en comédie musicale.
Un spectacle émouvant et grandiose à découvrir en Sologne !
Samedi 9 mai 2026 20h
Dimanche 10 mai 2026 15h
Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin
Tarifs
• Adulte 15 €
• Tarif réduit* 10 €
(*-12 ans, étudiants, personnes à mobilité réduite et publics éligibles)
️ Billetterie sur place ou en ligne via HelloAsso
Informations choralemenestrellia45@gmail.com
Une belle soirée musicale et théâtrale en perspective 15 .
Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire choralemenestrellia45@gmail.com
English :
Notre Dame de Paris ? Musical Comedy ?
The Ménestrellia choir presents a musical comedy adaptation of Victor Hugo’s famous work. A moving and grandiose show to discover in Sologne!
