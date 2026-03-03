Notre Dame de Paris • Comédie Musicale Ménestreau-en-Villette

Notre Dame de Paris • Comédie Musicale

✨ Notre Dame de Paris Comédie Musicale ✨

La chorale Ménestrellia vous présente une adaptation de la célèbre œuvre de Victor Hugo en comédie musicale.

Un spectacle émouvant et grandiose à découvrir en Sologne !

Samedi 9 mai 2026 20h

Dimanche 10 mai 2026 15h

Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin

Tarifs

• Adulte 15 €

• Tarif réduit* 10 €

(*-12 ans, étudiants, personnes à mobilité réduite et publics éligibles)

️ Billetterie sur place ou en ligne via HelloAsso

Informations choralemenestrellia45@gmail.com

Une belle soirée musicale et théâtrale en perspective

Ménestreau-en-Villette 45240 Loiret Centre-Val de Loire choralemenestrellia45@gmail.com

English :

Notre Dame de Paris ? Musical Comedy ?

The Ménestrellia choir presents a musical comedy adaptation of Victor Hugo’s famous work. A moving and grandiose show to discover in Sologne!

