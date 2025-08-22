Boucle 12 La Pucelle Ménestreau-en-Villette Loiret
Boucle 12 La Pucelle Ménestreau-en-Villette Loiret vendredi 1 mai 2026.
Boucle 12 La Pucelle En VTC
Boucle 12 La Pucelle Route de Vouzon 45240 Ménestreau-en-Villette Loiret Centre-Val de Loire
Durée : 260 Distance : 17200.0 Tarif :
À pied 4h20 min
En VTC/VTT* 1h10 min
En VAE** 50 min
À cheval 2h30 min
* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)
** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/249330-boucle-12-la-pucelle +33 2 36 99 45 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boucle 12 La Pucelle
On foot: 4h20 min
By mountain bike*: 1h10 min
By EAB**: 50 min
On horseback: 2h30 min
* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)
** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)
Deutsch :
Zu Fuß 4h20 min
Mit dem Mountainbike* 1 Std. 10 Min
Mit dem Mountainbike** 50 min
Zu Pferd: 2h30 min
* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)
** Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ( Durchschnitt 20km/h)
Italiano :
A piedi: 4h20 min
In mountain bike* 1h10 min
In bicicletta** 50 min
A cavallo: 2h30 min
* Mountain bike (velocità media 15km/h)
** Bicicletta a pedalata assistita (velocità media 20km/h)
Español :
A pie: 4h20 min
En bicicleta de montaña* 1h10 min
En bicicleta** 50 min
A caballo: 2h30 min
* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)
** Bicicleta con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-04 par SIT Centre-Val de Loire