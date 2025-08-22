Boucle 12 La Pucelle Ménestreau-en-Villette Loiret

Boucle 12 La Pucelle En VTC

Boucle 12 La Pucelle Route de Vouzon 45240 Ménestreau-en-Villette Loiret Centre-Val de Loire

Durée : 260 Distance : 17200.0 Tarif :

À pied 4h20 min

En VTC/VTT* 1h10 min

En VAE** 50 min

À cheval 2h30 min

* Vélo Tout Chemin et Vélo Tout Terrain (moyenne de 15km/h)

** Vélo à assistance électrique ( moyenne de 20km/h)

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/249330-boucle-12-la-pucelle +33 2 36 99 45 59

English : Boucle 12 La Pucelle

On foot: 4h20 min

By mountain bike*: 1h10 min

By EAB**: 50 min

On horseback: 2h30 min

* All-terrain bike and mountain bike (average speed 15km/h)

** Electrically assisted bicycle (average speed 20km/h)

Deutsch :

Zu Fuß 4h20 min

Mit dem Mountainbike* 1 Std. 10 Min

Mit dem Mountainbike** 50 min

Zu Pferd: 2h30 min

* Mountainbike und All Terrain Bike (Durchschnitt 15km/h)

** Fahrrad mit elektrischer Unterstützung ( Durchschnitt 20km/h)

Italiano :

A piedi: 4h20 min

In mountain bike* 1h10 min

In bicicletta** 50 min

A cavallo: 2h30 min

* Mountain bike (velocità media 15km/h)

** Bicicletta a pedalata assistita (velocità media 20km/h)

Español :

A pie: 4h20 min

En bicicleta de montaña* 1h10 min

En bicicleta** 50 min

A caballo: 2h30 min

* Bicicleta de montaña (velocidad media 15km/h)

** Bicicleta con asistencia eléctrica (velocidad media 20km/h)

