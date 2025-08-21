Au pays des libellules Pierrepont Aisne

Au pays des libellules A pieds

Au pays des libellules Face à la mairie de Pierrepont. 02350 Pierrepont Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

“Le marais, c’est un monde entier sur la terre, monde différent qui a sa vie propre, ses habitants sédentaires et ses voyageurs de passage, ses voix, ses bruits et son mystère surtout. Rien n’est plus troublant, plus inquiétant, plus effrayant parfois qu’un marécage.” (Le Horla, Guy de Maupassant). Soulevez le voile mystérieux de ce marais, témoin de l’exploitation passée de la tourbe dans le nord de la France.

English :

The marsh is a whole world on earth, a different world with its own life, its sedentary inhabitants and passing travelers, its voices, its sounds and its mystery above all. Nothing is more disturbing, more disturbing, more frightening at times than a swamp. (Le Horla, Guy de Maupassant). Lift the mysterious veil of this swamp, witness to the past exploitation of peat in the north of France.

Deutsch :

Der Sumpf ist eine ganze Welt auf der Erde, eine andere Welt, die ihr eigenes Leben hat, ihre sesshaften Bewohner und ihre Durchreisenden, ihre Stimmen, ihre Geräusche und vor allem ihr Geheimnis. Nichts ist verwirrender, beunruhigender, manchmal furchterregender als ein Sumpf. (Le Horla, Guy de Maupassant). Heben Sie den geheimnisvollen Schleier dieses Sumpfes, der von der früheren Torfgewinnung in Nordfrankreich zeugt.

Italiano :

la palude è un intero mondo sulla terra, un mondo diverso con la sua vita, i suoi abitanti stanziali e i suoi viaggiatori di passaggio, le sue voci, i suoi suoni e soprattutto il suo mistero. Non c’è niente di più inquietante, di più inquietante, di più spaventoso, a volte, di una palude? (L’Horla, Guy de Maupassant). Sollevate il velo misterioso di questa palude, testimone del passato sfruttamento della torba nel nord della Francia.

Español :

la marisma es todo un mundo en la tierra, un mundo diferente con su propia vida, sus habitantes sedentarios y sus viajeros de paso, sus voces, sus sonidos y sobre todo su misterio. No hay nada más perturbador, más inquietante, más aterrador a veces que un pantano? (El Horla, Guy de Maupassant). Levante el misterioso velo de este pantano, testigo de la pasada explotación de la turba en el norte de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2007-07-18 par Agence Aisne Tourisme