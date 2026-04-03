balade ludique randoland à pierrepont Pierrepont Meurthe-et-Moselle

balade ludique randoland à pierrepont Adultes A pieds Facile

balade ludique randoland à pierrepont 54620 Pierrepont Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : 150 Distance : 4800.0 Tarif :

Pour visiter, se balader et s’amuser, c’est le moyen de passer un agréable moment en famille, à la recherche d’indices pour résoudre une énigme, en autonomie complète. Vos enfants sont les guides explorateurs de la balade.

Au départ de la place de la victoire, elle permet de découvrir Pierrepont autrement.

Conçue comme un jeu de piste, elle est, dans un même livret, proposée pour 3 niveaux 4/6ans, 7/9ans et + de 10 ans.

En vente à l’office de tourisme à 1€ ou sur https://www.randoland.fr/ à 2€

Facile

https://www.ot-longuyon.fr/tourisme-vert/balades-ludiques/ +33 3 82 39 21 21

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English :

Visit, stroll and have fun, this is the way to spend a pleasant moment with your family, looking for clues to solve an enigma, in complete autonomy. Your children are the tour guides.

Departing from the Place de la Victoire, it’s a different way of discovering Pierrepont.

Designed as a treasure hunt, it is available in a single booklet for 3 levels: 4/6 years, 7/9 years and over 10 years.

On sale at the tourist office for 1? or at https://www.randoland.fr/ for 2?

Deutsch :

Besichtigen, spazieren gehen und Spaß haben: Hier können Sie mit der ganzen Familie eine schöne Zeit verbringen und völlig selbstständig nach Hinweisen suchen, um ein Rätsel zu lösen. Ihre Kinder sind die Entdecker und Führer des Ausflugs.

Der Spaziergang beginnt auf dem Place de la victoire und bietet die Möglichkeit, Pierrepont auf eine andere Art und Weise zu entdecken.

Der Spaziergang ist wie eine Schnitzeljagd konzipiert und wird in einem einzigen Heft für drei Niveaus angeboten: 4/6 Jahre, 7/9 Jahre und ab 10 Jahren.

Erhältlich im Fremdenverkehrsamt für 1? oder auf https://www.randoland.fr/ für 2?

Italiano :

È un modo fantastico per tutta la famiglia di visitare, girovagare e divertirsi insieme, alla ricerca di indizi per risolvere un enigma in completa autonomia. I vostri bambini sono le guide turistiche.

Con partenza da Place de la Victoire, è un ottimo modo per scoprire Pierrepont in modo diverso.

Concepita come una caccia al tesoro, è disponibile in un unico libretto per 3 livelli: 4/6 anni, 7/9 anni e oltre 10 anni.

In vendita presso l’Ufficio del Turismo al prezzo di 1? o su https://www.randoland.fr/ al prezzo di 2?

Español :

Es una forma estupenda de que toda la familia visite, pasee y se divierta junta, buscando pistas para resolver un enigma con total autonomía. Tus hijos son los guías turísticos.

Con salida desde la Place de la Victoire, es una buena manera de descubrir Pierrepont de una forma diferente.

Diseñado como una búsqueda del tesoro, está disponible en un único cuadernillo para 3 niveles: 4/6 años, 7/9 años y más de 10 años.

A la venta en la Oficina de Turismo por 1? o en https://www.randoland.fr/ por 2?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-22 par Système d’information touristique Lorrain