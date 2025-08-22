Au Pays du Roquefort Cyclo Saint-Affrique Aveyron

Au Pays du Roquefort Cyclo

Au Pays du Roquefort Cyclo 12400 Saint-Affrique Aveyron Occitanie

Une immersion au coeur du rayon de production du roi des fromages un paysage de plateaux, de cirques majestueux et de buttes-témoins qui vous réserve quelques belles bosses… et des panoramas splendides.

English : In Pays du Roquefort Cycling

An immersion in the heart of the production area of the king of cheeses: a landscape of plateaus, majestic cirques, and isolated hills that offers some challenging climbs… and stunning panoramas.

Deutsch :

Tauchen Sie ein in das Herz des Produktionsgebiets des Königs der Käse: eine Landschaft mit Hochebenen, majestätischen Bergen und Zeugenhügeln, die Ihnen einige schöne Buckel bietet? und herrliche Panoramen.

Italiano :

Immergetevi nel cuore della zona di produzione del re dei formaggi: un paesaggio di altopiani, maestosi circhi e contrafforti con qualche bella asperità e splendide viste panoramiche.

Español : En Pays du Roquefort Ciclismo

Una inmersión en el corazón de la zona de producción del rey de los quesos: un paisaje de mesetas, circos majestuosos y colinas testigo que ofrece algunas subidas desafiantes… y panoramas impresionantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron