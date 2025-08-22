Au Travers du Vignoble de Cahors Anglars-Juillac Lot
Au Travers du Vignoble de Cahors
Balade familiale au coeur du vignoble qui nous amène à la découverte de la ferme expérimentale et de l’église romane Saint-Laurent
English :
A family stroll through the vineyards takes in the experimental farm and the Romanesque church of Saint-Laurent
Deutsch :
Familienspaziergang im Herzen des Weinbergs, der uns zur Entdeckung des experimentellen Bauernhofs und der romanischen Kirche Saint-Laurent führt
Italiano :
Una passeggiata per famiglie nel cuore dei vigneti, con la fattoria sperimentale e la chiesa romanica di Saint-Laurent
Español :
Un paseo en familia por el corazón de los viñedos, pasando por la granja experimental y la iglesia románica de Saint-Laurent
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot