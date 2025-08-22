Au Travers du Vignoble de Cahors Anglars-Juillac Lot

Au Travers du Vignoble de Cahors

Au Travers du Vignoble de Cahors 46140 Anglars-Juillac Lot Occitanie

Durée : 30 Distance : 6300.0 Tarif :

Balade familiale au coeur du vignoble qui nous amène à la découverte de la ferme expérimentale et de l’église romane Saint-Laurent

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A family stroll through the vineyards takes in the experimental farm and the Romanesque church of Saint-Laurent

Deutsch :

Familienspaziergang im Herzen des Weinbergs, der uns zur Entdeckung des experimentellen Bauernhofs und der romanischen Kirche Saint-Laurent führt

Italiano :

Una passeggiata per famiglie nel cuore dei vigneti, con la fattoria sperimentale e la chiesa romanica di Saint-Laurent

Español :

Un paseo en familia por el corazón de los viñedos, pasando por la granja experimental y la iglesia románica de Saint-Laurent

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot