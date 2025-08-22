Base Nautique de Floiras Anglars-Juillac Lot

Base Nautique de Floiras

Qualité Tourisme Base Nautique de Floiras Camping de Floiras 46140 Anglars-Juillac Lot Occitanie

La base nautique du camping, placé à fleur de Lot, vous propose de la location de canoë-kayak, VTC et de barques à moteur.

https://www.lelotcanoekayak.com/ +33 5 65 36 27 39

English :

The campsite’s nautical base, right on the banks of the Lot, offers canoe, kayak, VTC and motorboat rentals.

Deutsch :

In der Wassersportstation des Campingplatzes, die direkt am Lot liegt, können Sie Kanus, Kajaks, Mountainbikes und Motorboote ausleihen.

Italiano :

Il centro di sport acquatici del campeggio, situato sulle rive del fiume Lot, offre il noleggio di canoe, kayak, VTC e motoscafi.

Español :

El centro de deportes náuticos del camping, situado a orillas del río Lot, ofrece alquiler de canoas, kayaks, VTC y lanchas motoras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-08 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot