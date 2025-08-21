Base Nautique de Floiras VTC et VTT Anglars-Juillac Lot

Base Nautique de Floiras VTC et VTT

Base Nautique de Floiras VTC et VTT Camping Base Nautique "Floiras" 46140 Anglars-Juillac Lot Occitanie

La base nautique du camping, placé à fleur de Lot, vous propose de la location VTC.

https://www.lelotcanoekayak.com/ +33 5 65 36 27 39

English :

The nautical base of the campsite, located at the flower of the Lot, offers you VTC rentals.

Deutsch :

Die Wassersportstation des Campingplatzes, die direkt am Lot liegt, bietet Ihnen einen VTC-Verleih.

Italiano :

Il centro di sport acquatici del campeggio, situato sulle rive del Lot, offre il noleggio di VTC.

Español :

El centro de deportes acuáticos del camping, situado a orillas del Lot, ofrece el alquiler de VTC.

