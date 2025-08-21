Base Nautique de Floiras VTC et VTT Anglars-Juillac Lot
Base Nautique de Floiras VTC et VTT
Base Nautique de Floiras VTC et VTT Camping Base Nautique "Floiras" 46140 Anglars-Juillac Lot Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
La base nautique du camping, placé à fleur de Lot, vous propose de la location VTC.
https://www.lelotcanoekayak.com/ +33 5 65 36 27 39
English :
The nautical base of the campsite, located at the flower of the Lot, offers you VTC rentals.
Deutsch :
Die Wassersportstation des Campingplatzes, die direkt am Lot liegt, bietet Ihnen einen VTC-Verleih.
Italiano :
Il centro di sport acquatici del campeggio, situato sulle rive del Lot, offre il noleggio di VTC.
Español :
El centro de deportes acuáticos del camping, situado a orillas del Lot, ofrece el alquiler de VTC.
