Aurel Le paysage vu par le géographe Aurel Drôme

Aurel Le paysage vu par le géographe

Aurel Le paysage vu par le géographe Château d’eau en haut du village 26340 Aurel Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Chacun a un avis sur le paysage, le promeneur, l’artiste, le scientifique. Dix visions vous propose 9 lectures du paysage, la 10ème sera la votre. A Aurel l’aménagement se situe en haut du village, derrière le château d’eau après quelques marches

https://youtu.be/1tsyC2Tkt7o

English : Aurel Le paysage vu par le géographe

Everyone has an opinion on landscape: the walker, the artist, the scientist. Dix visions offers 9 readings of the landscape, the 10th will be yours. In Aurel, the installation is located at the top of the village, behind the water tower, after a few steps.

Deutsch : Aurel Le paysage vu par le géographe

Jeder hat eine Meinung über die Landschaft, der Spaziergänger, der Künstler, der Wissenschaftler. Dix visions schlägt Ihnen 9 Lesarten der Landschaft vor, die 10. wird Ihre sein. In Aurel befindet sich die Anlage am oberen Ende des Dorfes, hinter dem Wasserturm nach einigen Stufen.

Italiano :

Tutti hanno un’opinione sul paesaggio: l’escursionista, l’artista, lo scienziato. Dix visions offre 9 modi di leggere il paesaggio, il 10° sarà il vostro. Ad Aurel, l’installazione si trova in cima al villaggio, dietro la torre dell’acqua dopo pochi passi

Español : Aurel Le paysage vu par le géographe

Todo el mundo tiene una opinión sobre el paisaje: el paseante, el artista, el científico. Dix visions ofrece 9 formas de leer el paisaje, la 10ª será la tuya. En Aurel, la instalación se encuentra en lo alto del pueblo, detrás de la torre del agua, tras unos pasos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-29 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme