Temp’Aurel Sentli musique mexicaine Aurel
Temp’Aurel Sentli musique mexicaine Aurel samedi 25 avril 2026.
Aurel
Temp’Aurel Sentli musique mexicaine
Temple Aurel Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Sentli est un quatuor à cordes et de voix qui met à l’honneur la musique traditionnelle mexicaine de la région du Sotavento (golfe du Mexique) le son jarocho.
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Temple Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 30 51 65
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English :
Sentli is a string and voice quartet that celebrates the traditional Mexican music of the Sotavento region (Gulf of Mexico): son jarocho.
L’événement Temp’Aurel Sentli musique mexicaine Aurel a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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