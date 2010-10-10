Aurel

Temp’Aurel Sentli musique mexicaine

Temple Aurel Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Sentli est un quatuor à cordes et de voix qui met à l’honneur la musique traditionnelle mexicaine de la région du Sotavento (golfe du Mexique) le son jarocho.

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Temple Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 30 51 65

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English :

Sentli is a string and voice quartet that celebrates the traditional Mexican music of the Sotavento region (Gulf of Mexico): son jarocho.

L’événement Temp’Aurel Sentli musique mexicaine Aurel a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme