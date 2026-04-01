Temp’ Aurel SENTLI musique mexicaine Temple d’Aurel Aurel
Temp’ Aurel SENTLI musique mexicaine Temple d’Aurel Aurel samedi 25 avril 2026.
Aurel
Temp’ Aurel SENTLI musique mexicaine
Temple d’Aurel Le temple Aurel Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Sentli est un quatuor à cordes variées de Son Jarocho, musique, chant traditionnels du golfe du Mexique. Apportant leurs influences propres aux sonorités traditionnelles de ce genre encore assez peu connu en France.
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Temple d’Aurel Le temple Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 30 51 65 tempaurel26@gmail.com
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English :
Sentli is a string quartet dedicated to Son Jarocho, traditional music and song from the Gulf of Mexico. They bring their own influences to the traditional sounds of this genre, which is still relatively unknown in France.
L’événement Temp’ Aurel SENTLI musique mexicaine Aurel a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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