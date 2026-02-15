Le Village d’Aurel fête la Clairette Aurel

Le Village d’Aurel fête la Clairette

Village Aurel Drôme

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

2026-05-15

Le comité des fêtes organise la 4ème édition Le Village d’Aurel fête la Clairette qui se déroulera au Cœur du village d’Aurel. Au programme de nombreuses animations, marché de producteurs de Clairette de Die, artisans et créateurs, vide grenier.

Village Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes aurelfetelaclairette@gmail.com

English :

The Comité des fêtes is organizing the 4th Le Village d’Aurel fête la Clairette in the heart of the village of Aurel. On the program: lots of entertainment, a Clairette de Die producers’ market, craftsmen and designers, and a flea market.

