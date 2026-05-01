Aurel

Accueil Office de Tourisme Hors les murs Le village d’Aurel fête la Clairette

le village Aurel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

L’Office de Tourisme vient à votre rencontre lors d’un accueil hors les murs à l’occasion de l’événement le village d’Aurel fête la Clairette. Retrouvez-nous sur notre stand pour des conseils sur les idées de sortie dans la Vallée de la Drôme.

.

le village Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tourist Office will be on hand to welcome you to the village of Aurel for the Clairette festival. Join us at our stand for advice on ideas for outings in the Drôme Valley.

L’événement Accueil Office de Tourisme Hors les murs Le village d’Aurel fête la Clairette Aurel a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme